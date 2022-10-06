Віддала останні гроші за інформацію про свого чоловіка

Близько десяти тисяч гривень віддала шахраям жителька Бережанщини. Жінка уже тривалий час розшукує свого чоловіка, який пішов воювати у складі Збройних Сил України та перестав виходити на зв'язок. Востаннє вона з ним спілкувалася ще у червні .

Про зникнення чоловіка 35-річна жінка повідомила у поліцію. Слідчі внесли даний факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ч. 1 з поміткою "безвісти зниклий" ККУ. Наприкінці вересня до неї зателефонували невідомі і сказали, що знають, де знаходиться її чоловік. Проте за інформацію додзвонювачі захотіли гроші. Вона погодилася і переказала на вказаний рахунок близько 10 тисяч гривень. Проте жодної інформації так і не отримала. За допомогою звернулася до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Правоохоронці стверджують, що за час війни почастішали шахрайства, пов'язані із пошуком зниклих безвісти військових. Люди, шукаючи родичів, розповсюджують інформацію по соцмережах і саме цим користаються зловмисники.І військові, і працівники поліції нагадують, що пошуком військовополонених чи зниклих безвісти займаються державні органи. Грошей ніхто ні за що не бере та не вимагає! Якщо ваш родич зник на війні, потрібно написати заяву до поліції та контактувати лише з правоохоронцями, щоб не бути ошуканим шахраями. На Тернопільщині працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти. Тут рідні осіб, з якими втрачено зв'язок, можуть отримати консультацію юриста, а спеціалісти допомагають родинам правильно оформити повідомлення про зниклу внаслідок бойових дій людину. Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону: 096 490 49 74, 067 939 93 40(юрист) або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Повідомити про зниклу людину можна з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00 і за номером 0 800 339 247. Це - «гаряча лінія» кол-центру з розшуку осіб, зниклих безвісти. Працює спеціальна «гаряча лінія» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні і в Нацполіції. За номером 0 800 21 21 51 ви можете отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих. Дзвінки безплатні та приймаються операторами цілодобово. Повідомити про зниклу людину можна, зателефонувавши на лінію "102".