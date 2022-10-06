Як можна втратити тридцять тисяч продаючи речі через інтернет

Працівники відділення поліції № 4 м. Збараж відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчинений щодо мешканки району. Заявниця продавала в інтернеті товар й стала жертвою афери. Зі слів заявниці, в на одному із сайтів-оголошень вона розмістила публікацію про продаж дитячого харчування. До неї зателефонувала незнайомка та узгодила умови покупки. Вона надіслала краянці посилання для заповнення банківських реквізитів. Заявниця сама того не усвідомлюючи ввела конфіденційну інформацію з-за допомогою якої пройдисвітка спустошила її електронний гаманець.

Як наслідок жінка позбулася майже 30000 гривень. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного. Відомості про подію слідчі територіального підрозділу внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники без труднощів привласнюються гроші. Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту - один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.