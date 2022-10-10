Щодо правильного використання електроенергії на цю пору

Внаслідок ранкових обстрілів рф пошкоджено велику кількість електростанцій та підстанцій. Сьогодні буде один з найскладніших вечорів для української енергетики. Вечірній пік електроспоживання припадає на 18:00 - 23:00 год. Якщо ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях. Пам’ятайте, що найбільш енерговитратними є такі прилади :

- електрообігрівач

- бойлер

- кухонна електроплита,

- мікрохвильова піч,

- пральна машина,

- електрична духова шафа,

- електрочайник (кавоварка),

- праска

- посудомийна машина

- кондиціонер

- зарядні пристрої

- пилосос

- комп’ютер

- телевізор

Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему.