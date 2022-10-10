Щодо правильного використання електроенергії на цю пору

Внаслідок ранкових обстрілів рф пошкоджено велику кількість електростанцій та підстанцій. Сьогодні буде один з найскладніших вечорів для української енергетики. Вечірній пік електроспоживання припадає на 18:00 - 23:00 год. Якщо ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях. Пам’ятайте, що найбільш енерговитратними є такі прилади :
- електрообігрівач
- бойлер
- кухонна електроплита,
- мікрохвильова піч,
- пральна машина,
- електрична духова шафа,
- електрочайник (кавоварка),
- праска
- посудомийна машина
- кондиціонер
- зарядні пристрої
- пилосос
- комп’ютер
- телевізор
Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему.