Молодик поцупив човен

18-річного жителя Скориківської громади поліцейські підозрюють у крадіжці човна. Згідно санкцій інкримінованої статті юнакові загрожує до восьми років позбавлення волі. До співробітників відділення поліції № 5 селища Підволочиськ із заявою про крадіжку звернулася родина із села Скорики.
Потерпілі заявили про те, що невідома особа пошкодила кріплення і таємно викрала човен, який знаходився поблизу господарства. У ході оперативних заходів розшуківці відділення поліції встановили, що до крадіжки причетний односелець потерпілих. Чуже майно зловмисник переховував у родичів. Крадене поліцейські вилучили.