Як подружжя блогерів спотворює Тернопіль

Тернопіль. Вул. Кульчицької. Мінус ще одні старі двері? Luska Drozzd м? Хіба це не прекрасно? Пам'ятка архітектури місцевого значення. Житловий будинок 1908 р. вул. О. Кульчицької, 5. Написав на своїй сторінці у фейсбуці краєзнавець Тарас Циклиняк. Нагадаємо, що даним закладом володіє Петро Заставний, після ремонту планується відкриття бутіка його дружини Аліни Френдій.
Ох. № 278-М. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону культурної спадщини" Розділ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
cт. 22
Пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.
ст. 24
Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.
ст. 30
Органи охорони культурної спадщини зобов'язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.