На Вільховій модернізують будинок

Днями міський голова Сергій Надал оглянув виконання комплексу робіт із термомодернізації багатоквартирного житлового будинку на вул. Вільховій, 2 у Тернополі. Роботи тут виконуються за Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» за пакетом заходів «Б» (комплексний) у співфінансуванні з міською радою та мешканцями (70/10/20). «У рамках проєкту заплановано виконати утеплення фасаду будинку, даху і підвалу, а також замінити вікна у місцях загального користування.

Відповідно до умов програми, цей проєкт з енергоефективності виконуються на умовах співфінансування, де 70% вартості робіт оплачує Фонд енергоефективності, 10% виділяється з бюджету Тернопільської громади, а всього 20% – сплачують мешканці будинку, – зазначає Сергій Надал. – Кошти на виконання цих робіт уже виділені з Фонду і з бюджету Тернопільської громади. Зараз ведуться активні роботи, які заплановано завершити до кінця листопада. І вже у цьому опалювальному сезоні мешканці будуть жити в комфортнішому будинку та затрачатимуть менше на енергоносії. Дякую мешканцям будинку та голові ОСББ за таку активність напередодні складної зими, а це – позитивний приклад для усіх тернополян». В управлінні житлово-комунального господарства додають, що у Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку воєнного стану подати заявки для участі програмі «Енергодім». Після 24 лютого Фонд енергоефективності припинив приймати нові заявки, але продовжує фінансувати відібрані раніше проєкти. Консультації щодо Програми енергомодернізації можна отримати в секторі енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (м. Тернопіль, вул. Миколи Коперника, 1/209, тел: 525833).