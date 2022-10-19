Знайшлися тернопільські викрадачі сумок

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що, гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин .

Чоловік у скоєному зізнався. Крадені речі у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним - мобільний, зарядні пристрої та інше майно. Вартість краденого донеччанка оцінила у майже вісім тисяч гривень. Оперативникам вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 30-річний тернополянин.