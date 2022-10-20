Сергій Надал: Прошу тернополян проводити побутову термомодернізацію власник квартир та власних будинків

Тернопіль продовжує готуватися до найскладнішого опалювального сезону в історії незалежної України. Ворог системно знищує об’єкти критичної інфраструктури, є реальна загроза зимувати в умовах повної або часткової відсутності газу і світла. Місто готується до опалювального сезону. Але кожному з нас дуже самим правильно і якісно підготувати будинок до холодів. Провести побутову термомодернізації власних квартир та індивідуальних будинків.

Як правильно провести побутову термомодернізацію

Міністерство розвитку громад та територій України, в рамках комунікаційної кампанії «Готуймося», розробили рекомендації громадянам з проведення побутової термомодернізації власних квартир та індивідуальних будинків.

Декілька порад як підготувати будинок до опалювального сезону:

зменшити тепловтрати. Необхідно провести профілактику металопластикових вікон, ущільнення вікон та дверей;

підготувати батареї, зокрема, наклеїти тепловідбивний екран (фольговий матеріал) на стіну за батареями;

розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла;

об’єднайте домогосподарства. На випадок надзвичайної ситуації домовтеся з родичами та сусідами про спільні дії;

запасіться твердим паливом та пальним для електрогенератора.

Щоб зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат в оселях необхідно перевірити обладнання. Якщо у квартирі встановлено індивідуальне опалення здійснити технічне обслуговування котла, електроприладів та проводки, а також:

- перевірити батареї у квартирі;

- підготувати додаткові джерела тепла;

- разом із сусідами подбати про утеплення під’їзду та будинку. Трубопроводи мають бути утеплені, всі вікна і двері щільно зачинятися.

Пам’ятаймо, зима зовсім близько і, щоб успішно пережити холодну пору року, в умовах війни, необхідно завчасно підготуватися.

Як місцева влада готує місто до зими

У Тернополі створюють єдину системи подачі тепла і гарячої води для житлового фонду. Завдяки цьому буде об’єднано в єдину мережу котельні, які працюють на газі й на альтернативному паливі. Це дозволить оперативно реагувати на критичні ситуації. Для прикладу, завдяки котельням на альтернативі, у разі відсутності газу, буде можливість подавати тепло з одного мікрорайону в інший. Для цього готуються до запуску ще декілька котелень, які працюватимуть на альтернативному паливі. Навіть у критичній ситуацій, теплом та гарячою водою будуть забезпечені усі медичні заклади та чергові заклади дошкільної освіти. Також подовжує діяти Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Учасники такої програми можуть з меншими витратами суттєво економити на комунальних тарифах та підвищити комфорт та умови проживання у будинку. Відповідно до умов програми, роботи з утеплення житлових будинків виконуються на умовах співфінансування, де 70% вартості робіт оплачує Фонд, 10% виділяється з бюджету Тернопільської громади, а всього 20% – сплачують мешканці будинку. Фонд енергоефективності гарантує фінансування таких проєктів у цьому році.