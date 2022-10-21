З жовтня місяця діятимуть зміни у нарахуванні компенсації за проживання впо

Від початку воєнного стану тернополяни, які прихистили у власних домівках ВПО, могли отримати компенсацію витрат. За цей період – з березня по вересень – таку компенсацію нарахували 4329 власникам житла у Тернополі на загальну суму понад 4,4 млн грн. Проте у порядку нарахування компенсації витрат за розміщення ВПО за жовтень 2022 відбулися зміни. Відтак, з жовтня здійснюватися нарахування компенсації витрат власникам житла будуть за тимчасове розміщення ВПО двох категорій:
- які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких формується відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022р. № 562.
Це деякі громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей. З повним переліком громад можна ознайомитися за цим посиланням.
- житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.