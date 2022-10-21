З жовтня місяця діятимуть зміни у нарахуванні компенсації за проживання впо

Від початку воєнного стану тернополяни, які прихистили у власних домівках ВПО, могли отримати компенсацію витрат. За цей період – з березня по вересень – таку компенсацію нарахували 4329 власникам житла у Тернополі на загальну суму понад 4,4 млн грн. Проте у порядку нарахування компенсації витрат за розміщення ВПО за жовтень 2022 відбулися зміни. Відтак, з жовтня здійснюватися нарахування компенсації витрат власникам житла будуть за тимчасове розміщення ВПО двох категорій:

які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких формується відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022р. № 562.

Це деякі громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей. З повним переліком громад можна ознайомитися за цим посиланням.