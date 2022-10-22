На яких вулицях продовжуються ремонтні роботи

У Тернополі сприятливі погодні умови дозволяють проводити роботи з покращення експлуатаційного стану дорожнього покриття та відновлювати міжквартальні проїзди й прибудинкові території.

Так, цими днями в рамках поточного ремонту на вул. 15 Квітня триває влаштування корита та основи з щебенево-піщаної суміші, а на вул. Камінній – підготовка ремонтних карт (компресор). Після завершення підготовчих робіт на цих ділянках буде влаштовано новий шар асфальтобетонного покриття. Разом з тим у місті проводиться благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідної доріжки на вул. Олександра Довженка, що поблизу будинків № 9,10,12,14,20. Тут сьогодні працівники підрядної організації проводять влаштування корита та бордюрів. Цього тижня розпочались роботи з відновлення пішохідної зони на вул. Львівській, де триває влаштування корита об’єкта. З метою ліквідації підтоплень тривають роботи на ділянці вул. Соломії Крушельницької – парк Тараса Шевченка. На цій ділянці проводиться влаштування котловану піщано-щебеневої основи днища колектора й шліфування бетону.