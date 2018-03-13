Вибиті вікна, пошкоджена штукатурка та вхідні двері – усе це наслідки вибуху невідомої речовини у Борщові.

13 березня близько другої години ночі хулігани на подвір’я борщівського підприємця кинули вибухівку.

На щастя, жертв немає, постраждав лише житловий будинок, пише «Досьє 102».

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. При огляді території фахівці виявили залишки невстановленого предмету від піротехнічного чи вибухового пристрою.

Їх передали на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 4 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.