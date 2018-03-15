Вибори ректора ТНЕУ: знову Крисоватий?

24 січня Міністерство науки і освіти України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Тернопільського національного економічного університету. Бажаючі її обійняти можуть подати документи до 29.03.2018 року, а самі вибори відбудуться 25 квітня.

Беззаперечним фаворитом № 1 на цю посаду залишається нині діючий ректор Андрій Крисоватий, який, до речі, вже повним ходом проводить свою «передвиборчу кампанію». Але чи варто залишати Андрія Ігоровича на другий термін та яка користь буде від такого вибору для університету, професорсько-викладацького складу та студентів? У своїх подальших публікаціях ми спробуємо більш детально висвітлити і без того «світлий образ» пана Крисоватого, а читачі самі зроблять висновки про його «науково- викладацьку» та іншу, поза університетську, менш відому широкому загалу, але дуже цікаву діяльність». Отже, знайомтесь: Крисоватий Андрій Ігорович, народився в селі Кошляки Підволочиського району в грудні 1965 року, з 2013 року очолює Тернопільський національний економічний університет, проживає в селі Петриків Тернопільського району. В 2016 році Андрій Ігорович увійшов у ТОП-20 найбагатших ректорів України, вказавши в своїй е-декларації земельну ділянку площею 1200 кв. м., і будинок 326,5 кв.м., у с. Петрики Тернопільського району, які набуті в 2002 році. Також він є співвласником земельної ділянки площею 250 кв.м., і двох будинків у с. Паляниці Івано-Франківської області загальною площею 528,9 кв.м.

У власності його сім’ї є квартира у Тернополі площею 59,4 кв. м, яка придбана в 1999 році та гараж площею 42,5 кв.м. Крім того, дружина Андрія Ігоровича є власницею двох квартир у м. Києві – 54,5 кв.м., придбаною в 2013 році за 695900 грн., та 131,8 кв. м., придбаною в 2016 році за 2539322 грн.

З рухомого майна ректор задекларував три автомобілі та один причіп:

RANGE ROVER SPORT 2013 року випуску, куплений 16.05.2013 року за ціною 610000 грн., д.н.з. ВО 0005 АВ, на якому було скоєно ДТП в смт. В. Березовиця Тернопільського району.

MAZDA 626, 1989 року випуску, куплений в 2001 році за ціною 12000 грн.

TOYOTA RAV4 2008 року випуску, куплений 2008 році за ціною 280000 грн.

Причіп ПР Сантей 750 2013 року випуску куплений за ціною 9800 грн.

За минулий рік Андрій Крисоватий отримав 466 тисяч заробітної плати, а також 1,4 мільйонів гривень від відчуження майна та його дружина за 9 місяців як підприємець заробила 856 тис. грн.

З даних декларації стало цікаво чи займався ректор ТНЕУ підприємницькою діяльністю чи дохід отриманий від плідної наукової діяльності.

Відповідно до офіційної біографії відсутні дані про підприємницьку діяльність пана Крисоватого або його робота в комерційних структурах.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua) Крисоватий Андрій Ігорович є засновником чотирьох юридичних осіб з яких три громадські організації, а саме:

ТзОВ «Якобс», ЄДРПОУ 21159058, юридична адреса м. Тернопіль, вул. І. Виговського, 25, основний вид діяльності це діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, засноване в 1998 році та припинена діяльність 28.04.2016 року. Однак Андрій Ігорович забув вказати в своїй е-декларації дане підприємство, а також те що він був там директором. Громадська організація"ССК"УНІВЕР" ЄДРПОУ 26429396 Підприємство Тернопільської обласної ГО "ССК"Універ" ЄДРПОУ 35939829 Громадська організація"УАВПВШ" ЄДРПОУ 39645631

В інтерв’ю програми «Гроші» Андрій Ігорович зазначив, що він в 1995 році створив ТОВ «ІФ», однак згідно реєстру ЄДРПОУ інформації про те що він є засновником даного підприємства відсутня, можливо дане підприємство продане або ліквідоване. За словами пана Крисоватого дане підприємство займалось наданням послуг щодо оптимізації та уникнення оподаткування підприємствам тобто зменшенням рівня сплати податків в місцеві та державні бюджети.

Як добре що у економічних вузах в Україні за держаний кошт навчають студентів уникати оподаткування, щоб менше платити податків. Виходить так хто читко дотримується законів сплачує повністю податки, а хто ні шукає шляхи уникнення або ухилення від оподаткування (за що передбачена відповідальність).

В 2015 році Крисоватий Андрій Ігорович, був фігурантом кримінального провадження №42015210000000077 від 18 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за зверненням Тернопільського підприємця Віталія Сороколіта про те, що ректор та інші працівники вишу сфальшували докази. Причиною заяви стала участь ректора університету Крисоватого А.І. та інших осіб ТНЕУ у фальсифікації доказів у кримінальному провадженні на замовлення податкової та прокуратури області під виглядом надання «роз’яснень з питань, що потребують спеціальних знань».

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50045016

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45558609

Дружина: Крисовата Оксана Іванівна, раніше працювала в Тернопільському комерційному інституті ректором якого був Мартинюк Василь Федорович, який є кумом Крисоватого А.І., та на даний час він призначений в.о. директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.

З 01 березня 2016 року зареєстрована приватним підприємцем, основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Дочка: Крисовата Лілія Андріївна, в 2016 році закінчила навчання в Тернопільській ЗОШ №3

Син: Крисоватий Ігор Андрійович, кандидат економічних наук, викладач ТНЕУ, одружений, дружина Крисовата Катерина Вікторівна кандидат економічних наук, працює старшим викладачем кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ. Проживає окремо від батьків, однак згідно ЄДРПОУ місце його реєстрації м.Тернопіль, вул. Гетьмана І. Виговського, 25 там де і зареєстрована його мати Крисовата О.І.

Працює приватним підприємцем з 12.03.2013 року, основний вид діяльності виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння. Крисоватий Ігор Андрійович є також директором двох та засновником трьох юридичних осіб:

ТзОВ «Альтернативні тепло мережі», ЄДРПОУ 38166064, юридична адреса м. Бережани, вул. Шевченка, 55, засноване 04.10.2012 року, основний вид діяльності постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. ТзОВ «Клінвуд-Тернопіль», ЄДРПОУ 36362470, юридична адреса м.Тернопіль, вул. Гетьмана І. Виговського, 25, засноване 19.02.2009 року ліквідоване 22.03.2016 року. Основний вид діяльності виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння. ТзОВ «Клінвуд-Тернопіль», займалось виготовленням паливних тирсо брикетів з твердих (листових) порід дерев. ТзОВ «Якобс», ЄДРПОУ 21159058, юридична адреса м. Тернопіль, вул. І. Виговського, 25, основний вид діяльності це діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, засноване в 1998 році та припинена діяльність 28.04.2016 року.

Тернопільським міськрайонним судом розглядалось три провадження про вчинення адміністративних правопорушень в сфері оподаткування відносно посадових осіб ТзОВ «Клінвуд-Тернопіль», а саме:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17614326

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28980203

Брат: Крисоватий Руслан Ігорович, працює начальником відділу обслуговування платників податків ДФС в Тернопільській області.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/f4d6771a-a228-4e0a-ace9-991c398d2ba2

Далі буде…

Джерело: «Збудовано в Тернополі»