Обробка полів отрутохімікатами призводить до загибелі бджіл та наражає людей на небезпеку

Сільгоспвиробники та громадяни, які обробляють свої городні ділянки порушують правила застосування отрутохімікатів.

Останнім часом такі випадки почастішали, зазначають в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Вони часто не дотримуються вимог санітарних норм щодо часу проведення обробки, необхідності врахування погодних умов, обов'язковості попередження населення про проведення обробки полів, використання препаратів нешкідливих для людей та навколишнього середовища. У даному випадку забруднюється та пошкоджується прилегла територія, що негативно впливає на умови проживання людей та часто спричиняє загибель бджіл.

Нещодавно такий випадок виявлено на території Буглівської сільської ради Лановецького району. Директор місцевого сільськогосподарського підприємства, який здійснив обробку полів з порушенням ряду згаданих вимог, що спричинило загибель близько 380 бджолиних сімей.

Враховуючи те, що використання пестицидів як громадянами, так і агропідприємствами здійснюється протягом сезону кілька разів, важливо щоб усі дотримувалися державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» та «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Відповідно до вимог, усі роботи з отрутохімікатами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години і з урахування сили вітру. Перед проведенням обробок об'єктів, розташованих в межах або поблизу населених пунктів, необхідно через органи місцевого самоврядування та ЗМІ оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

З метою попередження загибелі бджіл під час обробки полів, власники посівів зобов'язані виконувати вимоги Закону України «Про бджільництво» та «Інструкцію щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл», п.п. 7.12 - 7.14 якої говорять: «власників пасік оповіщають за три дні до хімобробок із зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу обробки».

Враховуючи важливість даного питання Інспекція звертається до усіх сільгоспвиробників та громадян відповідально ставитись до обробки полів отрутохімікатами і поважати право громадян на безпечні та комфортні умови проживання, тим самим охороняти навколишнє середовище.