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У Тернополі в закинутій будівлі знайшли понівечене тіло замотане поліетиленовими пакетами
Понівечене тіло чоловіка кілька днів лежало замотане поліетиленовими пакетами у закинутій будівлі.
13 липня близько дев'ятої години ранку на вулиці Чубинського у Тернополі жінка виявила невідомого зі слідами насильницької смерті.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, тіло перебувало в будівлі не менше тижня. Воно було замотане поліетиленовими пакетами та покривалом. На тілі виявили численні ушкодження, переломи кісток носа, ребер та інших ділянок. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
З’ясували, що померлий - житель Тернополя, 1979 року народження. Його ще 7 червня оголосили в розшук працівники поліції, як безвісти зниклого. Загиблий раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.
Проводиться комплекс дій та оперативних заходів щодо встановлення причини смерті потерпілого та осіб, причетних до вбивства.
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