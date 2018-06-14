У Тернополі в закинутій будівлі знайшли понівечене тіло замотане поліетиленовими пакетами

Понівечене тіло чоловіка кілька днів лежало замотане поліетиленовими пакетами у закинутій будівлі.

13 липня близько дев'ятої години ранку на вулиці Чубинського у Тернополі жінка виявила невідомого зі слідами насильницької смерті.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, тіло перебувало в будівлі не менше тижня. Воно було замотане поліетиленовими пакетами та покривалом. На тілі виявили численні ушкодження, переломи кісток носа, ребер та інших ділянок. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

З’ясували, що померлий - житель Тернополя, 1979 року народження. Його ще 7 червня оголосили в розшук працівники поліції, як безвісти зниклого. Загиблий раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Проводиться комплекс дій та оперативних заходів щодо встановлення причини смерті потерпілого та осіб, причетних до вбивства.