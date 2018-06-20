Чума свиней: небезпечне захворювання зафіксували на Шумщині

На Щумщині зафіксували африканську чуми свиней. Житель села Антонівці Шумського району повідомив ветеринарів, що на його господарстві в період з 10 по 15 червня загинула свійська тварина – шестимісячне порося.

Тушу тварини направили для проведення експертизи в Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Результати виявилися невтішними – у поросяти виявили ДНК вірусу «африканської чуми».

У зв’язку з даним захворюванням свиней, поліцейські встановлять стаціонарний пост в селі Антонівці. На території району працюватимуть робочі групи, а на трикілометровій відстані від зони ураження всіх свиней вилучатимуть та утилізовуватимуть. Усе це робитимуть ветеринари.

Лікувати свиней, заражених африканською чумою, заборонено. Власники, у яких загинули тварини, повинні здавати їх працівникам ветлабораторій. Самостійно знищувати туші заборонено.

Фахівці стверджують, що заразитися «африканською чумою» люди не можуть, а от відрізнити заражену чумою свинину від здорової легко – таке м’ясо має синюшний вигляд і крововиливи. Тому таке м’ясо на стихійних ринках купувати не варто.