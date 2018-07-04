В Озерній на великій швидкості перекинувся автомобіль (фото)

В Озерній Зборівського району на великій швидкості автомобіль злетів з дороги й перекинувся.

Аварія сталася вчора, 3 липня, близько 16 години біля кафе «Колосок».

Прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб марки « Hyundai Tiburon», поблизу якого знаходилися водій та пасажир.

Поліцейські одразу ж надали їм домедичну допомогу та викликали бригаду медичної допомоги, яка госпіталізувала травмованого пасажира авто до лікарні. Водій від госпіталізації у медичний заклад відмовився.

За попередніми даними, водій їхав на великій швидкості й не справився з керуванням, в результаті автомобіль злетів з дороги. По факту дорожньо – транспортної пригоди працює слідчо – оперативна група.