Пасажир таксі побив водія й викрав автомобіль

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 ККУ розпочато щодо 29-річного тернополянина, який побив таксиста й викрав його автівку.

Близько опівночі до чергової частини Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від тернополянина, який втратив автомобіль марки «Ауді».

За інформацією правоохоронців, водій автівки таксував у Тернополі. Близько десятої години вечора до нього підійшов пасажир і попросив довести до райцентру Заліщики. Дорогою клієнт вів себе агресивно, а поблизу Копичинець накинувся на водія і став душити. Власнику транспортного засобу вдалося вирватися і вистрибнути з автомобіля. Тоді зловмисник скористався моментом – пересів на водійське сидіння і натиснув на педаль газу.

Автівку поліцейські знайшли перекинутою за кілометр від місця викрадення. Ще за декілька десятків метрів розшукали й зловмисника.

Чоловік затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.