Мати мало не до смерті побила 2-річного сина

Дитину у вкрай важкому стані із зовнішньою гідроцефалією та синцями по всьому тілу «швидка» довезла в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Дворічного сина побила 37-річна жителька села Криволуки Чортківського району.

До медичного закладу з дитиною приїхав батько, матір в той час давала покази у Чортківському відділі поліції. Жінка розповіла, що кілька днів тому побила сина за те, що той плакав. З її слів, вдарила хлопчика двічі рукою, дитина впала на підлогу. Проте батько трохи по-іншому розповідає про події того дня. Каже, коли повернувся додому, то в хаті був крик. Дружина, тримаючи на руках наймолодшу дитину, загалом в родині п’ятеро дітей, кулаками гамселила дворічного сина. Тоді ніхто навіть не подумав викликати лікарів, аж поки через кілька днів хлопчик не втратив свідомості.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.