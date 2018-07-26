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Голова ГО «Фортеця» закликає скасувати антиконституційні постанови Уряду, які посилюють тиск на підприємців23-07-2018
Скандальну прибудову на Східному демонтують
Незаконна прибудова біля магазину «Східний» на пр. Степана Бандери, 76 буде демонтована. Провести демонтаж самостійно зобов’язався забудовник у 7-денний термін.
У випадку, якщо демонтаж не буде проведений у встановлений строк, відповідне рішення про примусовий демонтаж буде прийняте на найближчому засіданні виконавчого комітету. До слова, відділ державного архітектурно-будівельного контролю проводив перевірку документів на дане будівництво. Відтак, жодних документів про початок виконання робіт підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт за цією адресою немає. Повідомляють у Тернопільській міській раді.
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Новини тернополян
Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Понеділок, 23 липня 2018
Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Субота, 21 липня 2018
Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Середа, 11 липня 2018
Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Неділя, 08 липня 2018
Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Четвер, 05 липня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».
Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Понеділок, 02 липня 2018
Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Неділя, 17 червня 2018
До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.