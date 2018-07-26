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Скандальну прибудову на Східному демонтують

shidnuyНезаконна прибудова біля магазину «Східний» на пр. Степана Бандери, 76 буде демонтована. Провести демонтаж самостійно зобов’язався забудовник у 7-денний термін.

У випадку, якщо демонтаж не буде проведений у встановлений строк, відповідне рішення про примусовий демонтаж буде прийняте на найближчому засіданні виконавчого комітету. До слова, відділ державного архітектурно-будівельного контролю проводив перевірку документів на дане будівництво. Відтак, жодних документів про початок виконання робіт підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт за цією адресою немає. Повідомляють у Тернопільській міській раді.

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Понеділок, 23 липня 2018
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Понеділок, 02 липня 2018
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В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.