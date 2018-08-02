У Тернопільському ставі масово здихає риба

Наслідки від нафтопродуктів, які виявили у Тернопільському ставі, проявились.

Екологічна інспекція з моменту потрапляння нафтопродуктів у став проводить його постійний моніторинг.

Обстеженням, проведеним в першій половині дня 26 липня, виявили загиблими 424 шт. водних живих ресурсів, в т.ч.161 шт. коропа і 263 шт. карася. Про це пише Державна екологічна інспекція Тернопільщини.

Збитки, завдані навколишньому природному середовищу становлять 519,149 тис.грн.

Стосовно ймовірного забруднювача ВП «Рівненсько - Тернопільське територіальне управління філії будівельно - монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Тернопільська дільниця водопостачання та водовідведення» за участю журналістів 26 - 27 липня 2018 р. буде проведена позапланова перевірка для з'ясування фактів потрапляння від них нафтопродуктів у Тернопільський став.

У зв'язку з тим, що в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, передбачені ч.2 ст.242 ККУ, матеріали направлено до Тернопільського міського ВП ГУНП у Тернопільській області.