Молодики силою вибивали в роботодавця свою зарплату

Молодики силою вибивали в роботодавця невиплачену їм зарплату.

Із заявою до правоохоронців звернувся житель села Кип’ячка. Заявник повідомив, що вночі 3 серпня, близько 1 години невідомі особи увірвали в його помешкання та вчинили протиправне.

Вони стягнули його з ліжка, почали бити, та вимагати грошові кошти. Переляканий господар віддав засіб зв’язку та гаманець в якому знаходилося 40 000 гривень.

Потерпілий звернувся за допомогою до медиків та поліцейських.

По гарячих слідах працівники поліції вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися уродженці Тернополя 1992, 1995 та 1997 років народження.

Як встановили правоохоронці, напередодні у сторін виник конфлікт, через фінансову заборгованість: роботодавець не заплатив підозрюваним за виконанні будівельні роботи.

Хлопці вирішили силою здобути гроші. Вночі вони направилися до помешкання жертви та вибивши вхідні двері, зайшли до середини. Вони лупцювали господаря допоки не отримали бажаного.

Підозрювані у скоєному зізналися. Триває слідство, повідомляють у поліції.