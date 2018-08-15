fortuna gif

Останні новини

Від початку року на дорогах Тернопільщини загинуло 35 людей

DTP uvaga 3Від початку 2018 року на Тернопільщині сталося 35 ДТП зі смертельними наслідками. Таку сумну статистику оприлюднили в обласному Відділі комунікації поліції.

Щодня на дорогах гинуть та травмуються люди, значних матеріальних втрат зазнають власники транспортних засобів.

Зі слів начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Тернопільської області Андрія Петрука,  з початку року на Тернопільщині сталося 1216 дорожньо-транспортних пригод у яких травм зазнали майже триста осіб, а 35 людей загинули.

За участю дітей сталася 101 дорожньо-транспортна пригода. Загинули шестеро неповнолітніх.

Ще одна не менш вражаюча цифра цієї статистики: за звітний період на території області зареєстровано 127 ДТП у яких водії перебували у нетверезому стані. При цьому, 21 з таких пригод обернулася загибеллю трьох людей та травмуванням 22 –ох.

Серед найчастіших  причин аварій у яких гинуть люди –  це перевищення швидкості, порушення правил обгону, маневрування, зіткнення транспортних засобів. Значна частина загиблих – пішоходи.

«Для того, аби убезпечити себе та своїх рідних від дорожньо-транспортних пригод, важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Водії мають пам’ятати, про правила маневрування, безпечну швидкість, уважно стежити за дорожньою ситуацією, надавати перевагу пішоходам. Останні теж не повинні забувати  про обов’язки покладені на них, як учасників дорожнього руху», –  вважає керівник відділу безпеки дорожнього руху УПП в області Андрій Петрук.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Молодь з ОТГ запрошують у Школу місцевого самоврядування
Вівторок, 14 серпня 2018
Thumbnail Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує додатковий конкурсний набір в рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO – 2018.
Презентація ТОВ "АПБ Топаз"
Понеділок, 13 серпня 2018
Thumbnail 10 серпня 2018р. сектором рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію ТОВ "АПБ Топаз", куди були запрошені 6 осіб.
Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні
Середа, 01 серпня 2018
Thumbnail Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», розроблений  ГО «Студена» у партнерстві з освітньою платформою EdEra, розповість вчителям, батькам та всім небайдужим про те, як боротись з нерівністю, цькуванням...
В Тернополі відбувся турнір з пляжного волейболу
Вівторок, 31 липня 2018
Thumbnail На пляжі «Циганка» Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організував відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 4 команди.
Міні-ярмарок вакансій для бажаючих працювати менеджерами
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці сектору рекрутингу провели міні-ярмарок вакансій для ФОП Бучний Іван Володимирович та ТОВ «Компаньйон фінанс».
В Тернополі організовують недільну школу здорового харчування
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail Фітнес клуб “Endorfine” запрошує усіх , хто хоче знати секрети правильного харчування у недільну школу. Ви отримаєте відповіді на питання: 1) що і коли їсти; 2) як їсти і худнути; 3) ідеальний...
Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Thumbnail Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Thumbnail Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Thumbnail Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.