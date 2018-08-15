Від початку року на дорогах Тернопільщини загинуло 35 людей

Від початку 2018 року на Тернопільщині сталося 35 ДТП зі смертельними наслідками. Таку сумну статистику оприлюднили в обласному Відділі комунікації поліції.

Щодня на дорогах гинуть та травмуються люди, значних матеріальних втрат зазнають власники транспортних засобів.

Зі слів начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Тернопільської області Андрія Петрука, з початку року на Тернопільщині сталося 1216 дорожньо-транспортних пригод у яких травм зазнали майже триста осіб, а 35 людей загинули.

За участю дітей сталася 101 дорожньо-транспортна пригода. Загинули шестеро неповнолітніх.

Ще одна не менш вражаюча цифра цієї статистики: за звітний період на території області зареєстровано 127 ДТП у яких водії перебували у нетверезому стані. При цьому, 21 з таких пригод обернулася загибеллю трьох людей та травмуванням 22 –ох.

Серед найчастіших причин аварій у яких гинуть люди – це перевищення швидкості, порушення правил обгону, маневрування, зіткнення транспортних засобів. Значна частина загиблих – пішоходи.

«Для того, аби убезпечити себе та своїх рідних від дорожньо-транспортних пригод, важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Водії мають пам’ятати, про правила маневрування, безпечну швидкість, уважно стежити за дорожньою ситуацією, надавати перевагу пішоходам. Останні теж не повинні забувати про обов’язки покладені на них, як учасників дорожнього руху», – вважає керівник відділу безпеки дорожнього руху УПП в області Андрій Петрук.