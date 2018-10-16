У Тернополі горів гаражний кооператив (ФОТО)

У Тернополі на вулиці Будного виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Повідомлення про загоряння до рятувальників надійшло 15 жовтня о 15:50.

Вогонь знищив один автомобіль, а ще два пошкодив, а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 метрів квадратних.

Загорання ліквідовано черговими караулами 2-ї та 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.