У аварії на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська загинув 22-річний патрульний

20 жовтня під час виконання службових обов'язків у страшній ДТП загинув 22-річний патрульний поліцейський Назарій Присташ.

Він заступив на патрулювання у складі екіпажу 3 батальйону патрульної поліції Львівської області. І саме під час патрулювання автодороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF.

Внаслідок цього, рядовий патрульної поліції Назарій загинув на місці. Його напарник, 31-річний лейтенант поліції Остап Кутний — шпиталізований. Лікарі борються за його життя та роблять все можливе.

У прес-центрі патрульної поліції повідомляють: «Назар з гідністю ніс службу в лавах патрульної поліції. Для нас він назавжди залишиться принциповим і чуйним поліцейським, поліцейським, який вірно та самовіддано служив Батьківщині та українському народу.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Назара. Пам'ятаємо, сумуємо разом з вами. Світла пам'ять...».