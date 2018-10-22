Активісти прийшли до Сергія Віталійовича Надала смажити шашлики на торфі

Кілька десятків протестувальників зібралися в Байківцях вчора, 21 жовтня, на анонсованій в соцмережах акції протесту проти торф'яних котелень "Барбекю з мером". Люди принесли бочку з торфом, а також мангали, м'ясо, ковбаски.

За порядком стежили правоохоронці — на місці, як і під час попередніх акцій, було чимало працівників Патрульної поліції, були і групи швидкого реагування.

Протестувальники протягом двох годин палили торф у бочці, і окремо збоку готували шашлик. Не зважаючи на мирний характер акції, до протестувальників знову ж таки ніхто не вийшов. З обійстя міського голови до людей обізвався тільки собака. - Під час попередніх акцій, зокрема на пішохідних переходах, радили нам їхати додому до мера у Байківці і там протестувати проти котелень, - каже голова ініціативної групи, що бореться проти торф'яних котелень, Юлія Мамчак. - Ми приїхали. Однак голова не йде на контакт. Більше того, наразі графік міського голови складений так, що застати його практично неможливо. Про місце його дислокації можна дізнатись швидше із “Фейсбука”, аніж застати його у місті.

За час перебування під хаткою міського голови, люди засумнівались, що голова там направду живе. Окрім того, саме обійстя не схоже таке, аби там хтось постійно жив - бруківка і та поросла травою.

- За нашою інформацією, голова живе у Тернополі, - кажуть активісти. - І навряд чи в задекларованій квартирі у багатоповерхівці. Тож незабаром спробуємо зустріти його і там. Нагадаємо, тернополяни, що виступають проти торф'яних котелень, у жовтні знову почали виходити на акції протесту. Протестують зокрема жителі будинків, розташованих неподалік котельні на Київській, 3с. А також — жителі будинків, розташованих неподалік котельні на Купчинського, 14А. Тернополяни переконані, що торф'яних котелень у спальних районах, неподалік шкіл та дитсадків не повинно бути. Також вимагають зустрічі з міським головою поза межами його кабінету. - Економії ніякої для тернополян через торф'яні котельні не буде, - кажуть тернополяни. - А ось шкода від неї довкіллю — очевидна.

Про це повідомляє “20 хвилин”