Останні новини

Активісти прийшли до Сергія Віталійовича Надала смажити шашлики на торфі

smazhiti shashliki na torfi 1Кілька десятків протестувальників зібралися в Байківцях вчора, 21 жовтня, на анонсованій в соцмережах акції протесту проти торф'яних котелень "Барбекю з мером". Люди принесли бочку з торфом, а також мангали, м'ясо, ковбаски.

  За порядком стежили правоохоронці — на місці, як і під час попередніх акцій, було чимало працівників Патрульної поліції, були і групи швидкого реагування.

Протестувальники протягом двох годин палили торф у бочці, і окремо збоку готували шашлик. Не зважаючи на мирний характер акції, до протестувальників знову ж таки ніхто не вийшов. З обійстя міського голови до людей обізвався тільки собака. - Під час попередніх акцій, зокрема на пішохідних переходах, радили нам їхати додому до мера у Байківці і там протестувати проти котелень, - каже голова ініціативної групи, що бореться проти торф'яних котелень, Юлія Мамчак. - Ми приїхали. Однак голова не йде на контакт. Більше того, наразі графік міського голови складений так, що застати його практично неможливо. Про місце його дислокації  можна дізнатись швидше із “Фейсбука”, аніж застати його у місті.

За час перебування під хаткою міського голови, люди  засумнівались, що  голова там направду живе. Окрім того, саме обійстя не схоже таке, аби там хтось постійно жив - бруківка і та поросла травою. 

19659b9f0f379812376 2

 

- За нашою інформацією, голова живе у Тернополі, - кажуть активісти. - І навряд чи в задекларованій квартирі у багатоповерхівці. Тож незабаром спробуємо зустріти його і там. Нагадаємо,  тернополяни, що виступають проти торф'яних котелень, у жовтні знову почали виходити на акції протесту. Протестують зокрема жителі будинків, розташованих неподалік котельні на Київській, 3с. А також — жителі будинків, розташованих неподалік котельні на Купчинського, 14А. Тернополяни  переконані, що  торф'яних котелень у спальних районах, неподалік шкіл та дитсадків не повинно бути. Також вимагають зустрічі з міським головою поза межами його кабінету.  - Економії ніякої для тернополян через торф'яні котельні не буде, - кажуть тернополяни. - А ось шкода  від неї довкіллю — очевидна.

eaf7338b368c0f9e46ca5fa6968ec 3

Про це повідомляє “20 хвилин

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...
У Тернополі провели міні-ярмарок вакансій
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail У зв’язку з відкриттям нового супермаркету мережі «Рукавичка» у м. Тернополі по вул. Миру, 7В, в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели міні-ярмарок вакансій на замовлення...
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старті!
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail З 22 по 26 жовтня 2017 року у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів „Перші кроки”. Їм передував перший етап – шкільні змагання серед учнів 4-их класів, далі відбудеться другий етап – змагання у...
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Thumbnail З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
Thumbnail У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Thumbnail Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...
Сприяння мешканцям Тернопілля у започаткуванні та веденні підприємництва
П'ятниця, 07 вересня 2018
Thumbnail У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбувся семінар із соціальними партнерами на тему: «Сприяння розвитку малого підприємництва».