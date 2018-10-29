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Скандальний головний лікар на Тернопільщині безкарно наживається на онкохворих людях

reforma medНова медична реформа дала можливість головним лікарям Тернопільщини розпоряджатися на свій розсуд коштами медсубвенцій. Однак, далеко не всі кошти використовуються за призначенням.

Така ситуація спіткала й Кременеччину, де лікар Кременецького центру первинної медикосанітарної допомоги вирішив, що може втратити кошти для онкохворих на інші потреби.

Так, головний лікар Віталій Корнійчук направив медичну субвенцію не на ліки для онкохворих, а на премії, зарплату та канцтовари собі і своїм працівникам. Натомість, онкохворі усього району залишилися без медичного забезпечення.

Всі кошти, які були призначені на забезпечення ліками для хворих раком у 2018 році, лікар Корнійчук вже використав на власний розсуд, алюдей у важкому стані залишив без засобів лікування.

Люди з червня не можуть отримати необхідні препарати, а важкохворі не отримуюють морфін, тому що на аптеки, які мали забезпечити хворих цими засобами, досі не перерахували 87 тисяч медичної субвенції.

А ось Корнійчук, перераховує більше півмільйона на господарські видатки. Кинуті напризволяще головним лікарем люди, просять допомоги у влдаи району, але, здається, лікар Корнійчук і там має зв`язки.

Як пише "В курсі", лікар Корнійчук раніше вже фігурував в корупційних скандалах, коли за посаду санітарки в медзакладі ніби то вимагав одну тисячу доларів. Однак розслідування цього корупційного скандалу все ще триває, а онкохворі люди так і залишаються без життєво необхідних ліків.

Повідомляє «TeNews»

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