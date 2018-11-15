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Працівники облавтодору перекрили центр й вимагають виплатити їм зарплату
На вулиці Руській триває акція протесту за участі працівників обласного автодору.
Люди безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході. Вони вимагають, аби керівництво установи виплатило заборгованість заробітної плати, яку вже протягом тривалого часу вони не отримують.
В загальному заборгованість по заробітній платі становить більше двадцяти мільйонів гривень.
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Новини тернополян
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
«Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.
Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
Станом на 1 листопада 2018 року від 483 підприємств, що здійснюють діяльність на території м. Тернополя у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надійшла інформація про наявність 1579...
На Тернопільщині для молоді організовують «Бандерівську школу»
Субота, 03 листопада 2018
Субота, 03 листопада 2018
На Тернопільщині проведуть національно-патріотичний табір-семінар для молоді «Бандерівська школа».
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Середа, 31 жовтня 2018
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...
У Тернополі провели міні-ярмарок вакансій
Четвер, 18 жовтня 2018
Четвер, 18 жовтня 2018
У зв’язку з відкриттям нового супермаркету мережі «Рукавичка» у м. Тернополі по вул. Миру, 7В, в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели міні-ярмарок вакансій на замовлення...
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старті!
Четвер, 18 жовтня 2018
Четвер, 18 жовтня 2018
З 22 по 26 жовтня 2017 року у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів „Перші кроки”. Їм передував перший етап – шкільні змагання серед учнів 4-их класів, далі відбудеться другий етап – змагання у...
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Субота, 06 жовтня 2018
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».