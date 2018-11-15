Працівники облавтодору перекрили центр й вимагають виплатити їм зарплату

На вулиці Руській триває акція протесту за участі працівників обласного автодору.

Люди безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході. Вони вимагають, аби керівництво установи виплатило заборгованість заробітної плати, яку вже протягом тривалого часу вони не отримують.

В загальному заборгованість по заробітній платі становить більше двадцяти мільйонів гривень.