Шукають «жартівників», які в поштову скриньку підкинули гранату

Гранату, прикріплену до поштової скриньки, виявив у багатоповерхівці місцевий житель. 17 листопада чоловік повідомив у поліцію, що у житловому будинку на вулиці 15 Квітня між першим та другим поверхами знайшов предмет, схожий на гранату Ф-1.

На місце події виїжджали вибухотехніки, поліція та аварійно-рятувальні служби. За словами Ігоря Васьківа, начальника вибухотехнічного відділу ГУНП, небезпечний предмет лежав на дні поштової скриньки. До кільця чеки запалу невідомі прикріпили рибацьку волосінь, а другий її кінець прив’язали до замка. Територію силовики обгородили та обмежили доступ до місця події. Гранату фахівці вилучили й передали на експертизу.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Одна з версій – «жартівники», які принесли гранату у багатоповерхівку, вчинили це з метою залякування власника поштової скриньки. Останній притягувався свого часу до відповідальності за статтею 263 частина 1 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.