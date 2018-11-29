Пожежа у тернопільській квартирі: евакуювали більше 40 людей, є постраждалі

У Тернополі горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку, евакуйовували більше 40 людей.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 28 листопада о 16:48. Вогонь виник на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Текстильній.

На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило приміщення однієї з кімнат квартири на площі близько 50 кв. м. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню.

Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники вивели евакуювали 42 мешканці, серед них 13 дітей. За допомогою рятувального спорядження, врятували 3 людей, серед них 1 жінка та 2 дітей.

На жаль, без травмованих не обійшлось. 46-річний мешканець квартири, де виникла пожежа, не міг покинути помешкання через вхідні двері та вистрибнув з вікна 3 поверху до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Річну дитину госпіталізовано з ознаками отруєння продуктами горіння.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяли 6 одиниць спеціальної техніки та близько 30 чоловік особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.

О 17:10 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я, а о 17:14 повністю ліквідували пожежу.

Вогню не дозволили поширитись на сусідні квартири.

Обставини події та суму матеріальних збитків встановлюють.