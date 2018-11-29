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Пожежа у тернопільській квартирі: евакуювали більше 40 людей, є постраждалі

IMG 2983У Тернополі горіла квартира в дев’ятиповерховому будинку, евакуйовували більше 40 людей.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 28 листопада о 16:48. Вогонь виник на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Текстильній.

На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило приміщення однієї з кімнат квартири на площі близько 50 кв. м. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню.

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Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники вивели евакуювали 42 мешканці, серед них 13 дітей. За допомогою рятувального спорядження, врятували 3 людей, серед них 1 жінка та 2 дітей.

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На жаль, без травмованих не обійшлось. 46-річний мешканець квартири, де виникла пожежа, не міг покинути помешкання через вхідні двері та вистрибнув з вікна 3 поверху до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Річну дитину госпіталізовано з ознаками отруєння продуктами горіння.

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Для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяли 6 одиниць спеціальної техніки та близько 30 чоловік особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.

О 17:10 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я, а о 17:14 повністю ліквідували пожежу.

Вогню не дозволили поширитись на сусідні квартири.

Обставини події та суму матеріальних збитків встановлюють.

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