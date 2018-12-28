Автомобіль, який розшукував Інтерпол, потрапив у аварію

Автомобіль, який був у міжнародному розшуку, потрапив у аварію.

27 грудня близько 15:20 на вулиці Протасевича не розминулися автомобілі.

Під час перевірки поліцейськими документів з'ясувалося, що свідоцтво про реєстрацію BMW - 730, яке було на литовській реєстрації, відскановане на кольоровому принтері, а пробивши номера кузова з'ясувалося, що іномарка в угоні і її оголосив інтерпол в розшук.

Сам водій каже, що транспортний засіб йому пригнали друзі з-за кордону.

Авто помістили на арештмайданчик. Чоловікові загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.