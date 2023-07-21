Без реконструкції дощового колектора по вул.Грушевського центральну частину Тернополя може затопити

Остання масштабна злива, яка наробила біди по всій західній Україні, в черговий раз підтвердила істину, що в центральній частині Тернополя стара каналізаційна та водовідвідна системи не справляються. Вже реконструйовано дощовий колектор по вул.Галицькій, але центральні вулиці «плавають» у час сильної негоди, руйнується асфальт, утворюються вибоїни, затоплюються підвали. Якщо ситуацію не виправити, буде ще гірше.

Що треба зробити, щоб не затоплювався центр міста

Щоб вирішити цю проблему треба негайно починати змінювати інженері мережі та будувати новий сучасний дощовий колектор. Альтернатива цьому – масове затоплення центральної частини міста під час наступної великої зливи, які зараз приходять майже щотижня.

Роботи починаються з 24 липня

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту на вул. Михайла Грушевського, з метою проведення робіт з реконструкції інженерних мереж та ліквідації їх аварійності з 24 липня по 1 вересня. Підрядна організація проводитиме роботи з влаштування нової вітки дощового колектора та пішохідної частини на ділянці вул. Соломії Крушельницької – вул. Михайла Грушевського. Відповідно до рішення, частково перекриють рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, на ділянці дороги від вулиці Білецька до вулиці Замкова. Рух даною ділянкою дороги перекриватимуть почергово згідно із затвердженим планом робіт. Отож роботи починаються.

Весь план робіт

Влаштування нового дощового колектора 1000 мм. Новий колектор буде йти з вулиці Чорновола, проходитиме під Театральним майданом та вийде на вулицю Грушевського перед будівлею Тернопільської обласної державної адміністрації. Реконструкція побутової каналізації 600 мм. Роботи відбуватимуться на вулицях Чорновола, Грушевського, Крушельницької та Білецькій. Реконструкція водопроводу 315 мм на вулицях Грушевського та Крушельницької. Після виконання цих робіт відбудеться відновлення благоустрою всієї вул. Грушевського.

Нагадаємо

У Тернополі тривають роботи з будівництва дощового колектора, який покращить відведення дощових і талих вод з території житлових районів «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Північний».