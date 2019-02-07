На Тернопільщині знову африканська чума і карантин

В Борщівському районі між населеними пунктами Глибочок та Констанція на території колишньої військової частини виявили африканську чуму. З 6 лютого в зоні нагляду ввели карантин на 40 діб.

Ще 3-го лютого працівники Держпродспоживслужби задокументували загибель трьох свиней.

Проведеною експертизою Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини встановлено причини смерті тварин – африканська чума свиней.

Працівники ветеринарної медицини взяли під нагляд зону епізоотичного вогнища радіусом 10 км. До неї віднесли такі населені пункти як: Глибочок, Констанція, Верхняківці, Висічка, Більче-золоте, Шершенівка, Олексинці, Озеряни та Ланівці.