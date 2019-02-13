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У Тернополі відбувся Відкритий міський турнір з вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара13-02-2019
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10-02-2019
Обвалився міст, який з’єднував Заліщицький та Борщівський райони (ФОТО)
На Тернопільщині обвалився міст, який проходить через річку Серет та з’єднував Заліщицький та Борщівський райони.
Подія сталася сьогодні вдень, близько 15.00, у селі Лисівці Заліщицького району.
Міст перебував в аварійному стані, - коментують у поліції.
На момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було. Наразі правоохоронці перекрили дану ділянку дороги.
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Новини тернополян
«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Середа, 13 лютого 2019
З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...
Скелелазіння у Тернополі. Запрошують усіх бажаючих
Неділя, 10 лютого 2019
Неділя, 10 лютого 2019
Скалелазіння для усіх! Це унікальний вид спорту, який гармонійно розвиває усі м’язи тіла. У центрі Тернополя, за адресою: Федьковича 11 (приміщення Тернопільського Пласту), оновили скелелазну стінку. Її...
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Вівторок, 05 лютого 2019
Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Понеділок, 04 лютого 2019
На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.
3 лютого – фінал конкурсу «Viribus unitis»
Неділя, 03 лютого 2019
Неділя, 03 лютого 2019
У неділю, 3 лютого, відбудеться фінал Конкурсу учнівських та студентських робіт «Viribus unitis».
ПАТ «Укрзалізниця» шукає працівників
Середа, 30 січня 2019
Середа, 30 січня 2019
У рамках Меморандуму про співпрацю між Державною службою зайнятості та ПАТ «Укрзалізниця» нині триває активна взаємодія Тернопільської обласної служби зайнятості зі структурними підрозділами Львівської філії...
Конкурс студентських та учнівських робіт “Viribus unitis”
Середа, 23 січня 2019
Середа, 23 січня 2019
До 100-Ї річниці Соборності України Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК) - Тернопіль оголошує конкурс студентських та учнівських робіт (есе) “Viribus unitis”.
У Клубі Бізнес-Подій говорили про емоційний інтелект
П'ятниця, 18 січня 2019
П'ятниця, 18 січня 2019
«Людство вступило в еру надзвичайно емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому лише, виховуючи волю, навчившись керувати емоціями і розумно переборювати так звані емоційні стреси». (П.К. Анохін,...
Зимовий табір у бібліотеці
Середа, 02 січня 2019
Середа, 02 січня 2019
Не знаєте з ким залишити дитину на зимовик канікулах? Ваші діти в надійних руках - це зимовий денний табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Табір діятиме для дітей віком від 7 до 10...