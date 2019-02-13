Обвалився міст, який з’єднував Заліщицький та Борщівський райони (ФОТО)

На Тернопільщині обвалився міст, який проходить через річку Серет та з’єднував Заліщицький та Борщівський райони.

Подія сталася сьогодні вдень, близько 15.00, у селі Лисівці Заліщицького району.

Міст перебував в аварійному стані, - коментують у поліції.

На момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було. Наразі правоохоронці перекрили дану ділянку дороги.