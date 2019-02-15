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В Гусятинському районі спалахнула птахоферма (ФОТО)

ptahoferma 001«14 лютого о 06:42 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, в м. Копичинці Гусятинського району на  вул. І. Богуна, 1. Загорання виникло на горищі пташиної ферми фермерського господарства «Масарівські Липки».

На той час приміщення ферми не використовувалося. Полум’я охопило перекриття та покриття будівлі», – інформує Управління ДСНС України у Тернопільській області .

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Пожежа швидко набирала обертів. До ліквідації пожежі залучалися: копичинецьке чергове відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста, чергові караули 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Гусятина та місцева пожежна команда, а також оперативна група Гусятинського районного відділу обласного Управління.

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Близько години рятувальникам знадобилось, аби пожежу локалізувати. О 9:30 загоряння повністю ліквідували.

Будівлю ферми вдалося врятувати.

Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють.

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