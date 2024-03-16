Березневий топ вакансій та зарплат на Тернопільщині

На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 1,3 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них, кожна п’ята - із заробітною платою вищою від середньої по області. Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, транспорту, освіти. У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, медсестра, бухгалтер, підсобний робітник, вантажник, швачка, листоноша, двірник. У топі професій за розміром зарплати:
- 40-45 тис. грн - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;
- 35 тис. грн – водій автотранспортних засобів;
- 30-31,8 тис. грн - інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник виробничої лабораторії, головний інженер;
- 26-28 тис. грн – оператор лінії у виробництві харчової продукції (м'ясних продуктів), монтажник устаткування зв’язку, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності.
Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» - (063) 5765756.
Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:
ТГ-канали "Робота на Тернопільщині", «Вакансії! Тернопільська область»
Єдиний портал вакансій (https://jobportal.
dcz.gov.ua/)
Пропонуєте роботу? Подайте вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv, через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна також зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.
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