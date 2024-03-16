Березневий топ вакансій та зарплат на Тернопільщині

Суспільство У Тернополі на фасаді будинку встановлять меморіальну таблицю захиснику На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про встановлення меморіальної... Більше ...

Суспільство Як "не погоріти", коли купуєш техніку з Європи Зі слів заявниці, в одній із соцмереж вона знайшла оголошення про продаж вживаної побутової техніки з... Більше ...

Суспільство Норвезьке місто-партнер Тернополя передало для захисників ЗСУ десять автівок Цими вихідними у Тернопіль завітали іноземні партнери з міста Ставангер (Норвегія), які від початку... Більше ...

Суспільство Не вдалося врятувати дитину зі страшної дтп Майже місяць медики боролися за життя шестимісячної дівчинки, яка стала жертвою дорожньо-транспортної... Більше ...

Суспільство Пенсіонерка постраждала від газової колонки В місті Тернопіль у власному будинку отруїлась чадним газом 72-річна громадянка, місцева жителька. Витік... Більше ...

Суспільство У Дністровському каньйоні вирубали акації 15 березня працівники групи реагування патрульної поліції неподалік села Дністрове Мельниці-Подільської... Більше ...

Суспільство Слідчі оголосили підозру шахраю, який наживався на військових Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукував громадян під приводом пожертв на лікування дітей та... Більше ...

Суспільство У повнолітньої тернополянки щезло понад вісімдесят тисяч гривень Найчастіше у пастки шахраїв потрапляють люди, які на платформі онлайн-оголошень хочуть придбати або... Більше ...