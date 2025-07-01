Головного інженера кременецького комунального підприємства підозрюють у забрудненні річки Іква та завданні збитків довкіллю на понад 2 мільйони гривень

На Тернопільщині слідчі оголосили підозру головному інженеру одного з комунальних підприємств Кременецької міської ради.

Йому інкримінують порушення правил охорони водних ресурсів, що призвело до забруднення річки Іква та створило загрозу довкіллю.

Правова кваліфікація – частина 1 статті 242 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося, підприємство, де працює підозрюваний, відповідає за централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод. Керівництво і, зокрема, головний інженер зобов’язані контролювати якість очищення та дотримання всіх передбачених законодавством екологічних норм.

Під час досудового розслідування встановлено, що процес очистки стічних вод здійснювався з грубими порушеннями як санітарних, так і екологічних стандартів. Протягом 2023-2024 років 57-річний уродженець Кременця, який обіймав посаду головного інженера і був відповідальним за виробничі процеси, допускав надмірні скиди недостатньо очищених стоків у річку Іква.

Скиди проводилися з об'єкта, розташованого за межами міста. За результатами екологічних обстежень зафіксовано суттєве забруднення поверхневих вод річки.

Через недбалість та порушення вимог природоохоронного законодавства довкіллю завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. Цю суму підтверджено відповідними висновками екологічних експертів та матеріалами кримінальної справи.

Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини правопорушення та перевіряють можливість аналогічних порушень і на інших об’єктах підприємства. Процесуальне керівництво у справі здійснює спеціалізована екологічна прокуратура.