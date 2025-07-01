Тернопільський застосунок у шортлисті Mobile-First Award 2025 – підтримайте голосуванням!

Застосунок «е-Тернопіль» увійшов до шортлиста премії Mobile-First Award 2025 — першої в Україні нагороди, яка відзначає найкращі мобільні додатки, створені українськими командами.

Цьогоріч премія охоплює 11 ключових номінацій, серед яких FinTech, e-commerce, UX/UI дизайн, Smart City, освіта, AI та інші напрямки.

«е-Тернопіль» змагається у категорії «Найкраще рішення для міського життя та Smart City». Наразі триває відкрите онлайн-голосування, і кожен охочий може підтримати тернопільський застосунок за посиланням: https://www.mobileappvision.com/mobile-first-award-2025.

Переможців оголосять 17 липня у Києві під час конференції Mobile App Vision 2025.