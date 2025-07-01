Підприємець із Тернополя організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон

На Тернопільщині завершено досудове розслідування стосовно місцевого підприємця, який організував схему незаконного перетину державного кордону України військовозобов'язаними чоловіками. За даними слідства, 42-річний мешканець Тернополя за грошову винагороду допомагав знайомим уникнути мобілізації.

Зловмисник оформлював їх як водіїв міжнародних вантажних перевезень та вносив їхні дані до відповідної бази, що дозволяло безперешкодно виїхати за межі країни. Після перетину кордону фіктивно звільняв їх із роботи, приховуючи таким чином порушення.

За цією схемою Україну залишили щонайменше четверо чоловіків, які підлягали призову під час мобілізації.

Правоохоронці Тернопільщини спільно з управлінням стратегічних розслідувань та обласною прокуратурою зібрали достатньо доказів для оголошення підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Обвинувальний акт уже направлено до суду. Підприємцю загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі з можливим додатковим покаранням – забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.