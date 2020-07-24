«Опікуни» обласного комунального аптечного бізнесу, хто вони?

У 2018 році помпезно відкривали комунальну аптеку № 8 у Зборові перші особи області. У церемонії відкриття взяли участь керівники обласної ради: голова – Віктор Овчарук та перший заступник – Василь Деревляний, депутат обласної ради Михайло Пінь, міський голова Зборова Богдан Максимів, генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків. Про це пише «Громадське слово».

«Зборівська обласна комунальна центральна районна аптека № 8 припинила своє функціонування у вересні 2015 року, у зв’язку із доведенням її до банкрутства, так як і значну частину комунальних аптечних закладів нашої області. Сьогодні вона знову починає працювати. І ми докладемо усіх зусиль, щоб відновити мережу комунальних аптек у краї, адже вони виконують соціальну функцію, – сказав Василь Деревляний та додав, – до нас звертаються багато зборівчан із проханням зробити аптеку цілодобовою. У свою чергу ми запропонували районній лікарні відкрити там цілодобовий аптечний пункт. На жаль, поки розуміння не отримали. Вважаю, усім нам: і обласній раді, і місцевій громаді необхідно об’єднатись та спільно домогтись цього».

Василя Деревляного тернопільські ЗМІ називають «опікуном» комунального аптечного бізнесу, котрий чомусь прибутків не показує.

Наскільки це ефективний бізнес для Василя Деревляного та його побратимів з партії «Батьківщина» викладено в статті «Як Василь Деревляний і «Батьківщина» 500 тисяч гривень ділили».

Обіцянки Деревляний вміє роздавати на мітингах під оплески, але виконувати їх не спішить.

Зборівська комунальна аптека № 8 з лютого 2020 року знову не працює. Жителів Зборова та району знову “розвели”.

Складна робота розбудови області має відповідно оплачуватися. В той час, коли вас закрили на карантин без виплат зарплати та можливості заробити, заробітна плата першого заступника голови Тернопільської обласної ради Деревляного Василя Тимофійовича за березень 2020 року становить 110995,15 грн (без хвостика сто одинадцять тисяч).

Заставецький Петро