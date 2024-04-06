На обороноздатність країни жителі Тернопільщини сплатили понад 120 млн гривень

За перші три місяці цього року до бюджету від платників області надійшло 120,2 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник січня-березня 2023 року на 9,2 млн гривень. Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.