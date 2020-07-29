Фірмі екснардепа-“порошенківця” Юрика заборонено брати участь в тендерах у найближчі три роки

Південно-західне обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Інтгеніо» (м. Бережани, Тернопільська обл.) та ФОП Гринчука А.Р. (смт. Мельниця-Подільська, Борщівський район, Тернопільська обл.) загалом на 136 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії шляхом спотворення результатів торгів.

Відділення встановило, що суб’єкти господарювання у 2018 році узгодили дії під час проведення Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації процедури відкритих торгів із закупівлі робіт «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 15, в с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області».

Замовник уклав договір із переможцем торгів – ФОП Гринчуком А.Р. на суму 8 158 760 грн.

ТОВ «Інтгеніо» під час торгів виступило технічним учасником. Товариство подало неповний пакет документів, визначених тендерною документацією Замовника, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам законодавства про публічні закупівлі. Протягом 2018 року товариство не здійснювало роботи, пов’язані з будівництвом, на час подачі тендерної пропозиції на балансі товариства не перебувала жодна комп’ютерна, спеціальна будівельна чи автомобільна техніка.

Крім того, узгоджена поведінка ТОВ «Інтгеніо» та ФОП Гринчука А.Р. підтверджується: наданням тендерних пропозицій в один день; використанням однієї ІР-адреси; застосуванням одного програмного забезпечення при створенні електронних файлів, які подавалися на торги; наданням кошторисних документів з однаковою вартістю витрат та інші.

Участь ТОВ «Інтгеніо» була направлена на створення уявної конкуренції та забезпечення перемоги ФОП Гринчука А.Р.

Притягнення ТОВ «Інтгеніо» та ФОП Гринчука А.Р. до відповідальності за зазначене порушення є підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років.

У березні ми писали про те, як фірма екснардепів Романа Заставного та Тараса Юрика за мовчазною згодою та сприянням Степана Барни завалила будівництво п’яти амбулаторій сімейної медицини.

Стаття: «Бригада» колишніх нардепів. Будівництво амбулаторій в селах Тернопільщини накрилося кримінальною справою»

Прокуратура Тернопільської області передала матеріали до суду. Судять 27-річну дівчину, на яку оформили документи компанії ТОВ “Інтенсбуд”.

Їй прокуратура інкримінує заволодіння 3,8 млн грн, виділених на будівництво медичних амбулаторій.

Поруч з ТОВ “Інтенсбуд” у кримінальній схемі фігурує компанія ТОВ «Інтгеніо», де директором є Тарас Юрик.

Нагадаємо, за даними звіту Рахункової палати у 2018-2019 роках на Тернопільщині неефективно використано майже 18 млн грн. Яких, на думку аудиторів, помилок допустилися чиновники та до чого це призвело – далі у статті.

За інформацією Politerno