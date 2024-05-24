ОСББ Тернопільщини можуть отримати гранти на сонячні електростанції та теплові насоси

Фонд енергоефективності запустив нову Програму “ГрінДІМ”, яка надаватиме часткове відшкодування вартості за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів. За умовами Програми Фонд надаватиме гранти на безоплатній та безповоротній основі.
Сума гранту – 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності. На встановлення сонячних електростанцій учасники Програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів – 2 млн грн. Учасниками програми можуть стати багатоквартирні будинки, в яких створено ОСББ або ЖБК. Детально ознайомитись з Програмою “ГрінДІМ” можна на сайті https://eefund.org.ua/greendim/. Не гайте часу та приєднуйтесь до Програми “ГрінДІМ”, щоб вже підготуватись до нового опалювального сезону.