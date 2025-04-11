Тернопіль у великодньому настрої: екскурсії, традиції, майстер-класи

Напередодні Великодня мешканців і гостей міста запрошують пізнати унікальні наші традиції через серію пізнавальних екскурсій, а також взяти участь у тематичних майстер-класах просто в центрі міста.

У суботу, 12 квітня, об 11:00 розпочнеться екскурсія «Таємниці Старого Замку», під час якої учасники зможуть дізнатися більше про одну з найзагадковіших історичних споруд Тернополя.

У неділю, 13 квітня, о 15:00 відбудеться екскурсія «Тернопіль святкує: звичаї та традиції весняних свят», яка розкриє, як місто зустрічало Великдень у різні історичні періоди. А вже о 16:30 усі охочі зможуть долучитися до екскурсії «Велич Тернопільської катедри», щоб побачити її архітектурну велич та відчути духовну глибину одного з головних храмів міста.

Особливу увагу варто звернути на вівторок, 15 квітня. Саме цього дня, о 16:00, запланована екскурсія «Тернопіль. Початок», присвячена дню першої писемної згадки про місто. Це чудова нагода згадати витоки Тернополя та більше дізнатися про його становлення.

А для тих, хто хоче не лише слухати, а й творити, з 12:00 до 18:00 на Театральному майдані, у трикутному будиночку, проходитимуть великодні майстер-класи. Тут кожен охочий — і дорослий, і малий — зможе власноруч виготовити великодні прикраси, писанки чи інші святкові сувеніри.

Для участі в екскурсіях та майстер-класах необхідний попередній запис за телефоном: 098 0 520 720.