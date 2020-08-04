На Тернопільщині депутат районної ради підробляв алкоголь відомих марок

Податкова міліція Тернопільщини під процесуальним керівництвом прокуратури області з обвинувальним актом направили до суду кримінальне провадження стосовно депутата районної ради. Останній виготовляв контрафактні підакцизні товари, інформують в Головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Так, під час розслідування встановили, що місцевий житель, який є діючим депутатом районної ради, упродовж 2019-2020 років незаконно виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь, відомих торгових марок, обклеєний підробленими марками акцизного податку.

В результаті проведених обшуків податкові міліціонери з незаконного обігу вилучили 6,9 тис. літрів спирту, 880 літрів фальсифікованих алкогольних виробів та 630 підроблених марок акцизного податку.