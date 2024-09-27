Підприємство Тернопільщини впроваджує заміщення природного газу відходами сільгосппідприємств

Поряд із розвитком сонячної, вітрової та гідроенергетики на Тернопільщині пробують активізувати біоресурсну та утилізаційну джерела енергії, зазначають у прес-службі обласної ОВА.

26 вересня начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода зустрівся з керівництвом науково-виробничого об'єднання «Енергоощадні технології», яке функціонує на території Хоростківської громади.

Підприємство впроваджує заміщення природного газу відходами сільгосппідприємств. Окрім елеваторних послуг, тут розробляють енергозберігаючі технології для сушіння зернових та технічних культур.

"Дуже цінно, що на Тернопільщині є такі показові підприємства. Ми дбаємо про розвиток регіону, тому перші маємо показувати, як впроваджувати такі проєкти. Це важливо, адже через пошкодження існуючих генеруючих потужностей та необхідність розосередження генерації для посилення стійкості енергосистеми, існує потреба в розміщенні нової розподіленої генерації", - зазначив Вʼячеслав Негода.

Також в рамках зустрічі присутні науковці підписали Меморандум про співпрацю та партнерство між НВО "Енергоощадні технології" (м. Тернопіль), ПРАТ "Турбогаз" (м. Харків), Інститутом енергетичних машин і систем НАН України.

Підписанням документу сторони зобовʼязались організовувати спільну роботу над розробками, виробляти та впроваджувати електрогенеруючі установки на базі використання нестандартизованого біопалива з однорічним циклом відновлення.