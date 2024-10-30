У Тернополі для захисників діють спеціальні знижки від місцевих підприємців

У Тернополі створили інтерактивну карту закладів, що надають знижки для військовослужбовців та ветеранів. Ініціатива реалізована за підтримки Тернопільської міської ради й місцевого бізнесу, який прагне підтримати захисників України.

На карті представлено магазини, майстерні, заклади харчування, салони краси, перукарні та інші установи, що пропонують знижки від 5% до 50%. Військові можуть скористатися картою, щоб знайти заклади зі знижками та отримати пільги.

Якщо ви підприємець і хочете долучитися до проєкту, ви можете підтримати наших захисників, надаючи знижки у своєму закладі. Для цього заповніть коротку форму за посиланням. Долучайтеся до спільноти, яка допомагає тим, хто захищав нашу свободу!