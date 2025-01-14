Тернопільського підприємця Євгенія Тешнера викрили на незаконному видобутку і продажі води (фото, відео)

35-річного підприємця з Тернополя Євгенія Тешнера, сина багаторічного керівника ДП "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації" Миколи Тешнера підозрюють у незаконному видобутку та масовому продажу для потреб тернополян води зі свердловини.

За інформацією "Тернополян", 35-річний підприємець здійснює реалізацію бутильованої води під маркою "Секвана".

Та, Євген Тешнер не мав дозволу на спеціальне водокористування та користування самими надрами.

Нагадаємо, що у 2020 році тоді ще 31-річний Євгеній Тешнер балотувався до Тернопільської міської ради від партії "Слуга народу" і його гасло було - "Зробити місто кращим!".

"Моя країна, моє місто заслуговує на краще! Хочу змін, зроблю усе можливе, щоб моїм виборцям не було соромно за вибір. З командою професіоналів, однодумців хочемо, щоб Тернопіль став максимально комфортним для його жителів", -відзначав у 2020 Євгеній Тешнер, обов'язково вдягаючи при цьому вишиванку.

на фото: Євгеній Тешнер з політиком, головою Тернопільської обласної організації політичної партії "Слуга народу Володимиром Гевком

На сьогодні "Тернополянам" відомо, що слідчі поліції повідомили про підозру двом жителям Тернопільщини - тому самому підприємцю, що збирався зробити місто кращим - Євгенію Тешнеру та директору санаторію "Веселка" у селі Петриків, на території якого незаконно видобували воду.

З власних джерел "Тернополянам" стало відомо, що фігуранти розгорнули незаконне виробництво та фасування питної води прямо на території санаторію, а продукцію продавали та розвозили під назвою відомої торгової марки - "Секвана".

на фото: сторінка в Інстаграм води бутильовної води "Секвана"

За вчинене їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Факт незаконного видобування корисних копалин державного значення задокументували оперативниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП в області. У ході досудового розслідування було встановлено, що протиправний бізнес організували приватний підприємець та директор одного з санаторіїв Тернопільського району. Забір води здійснювався з підземних свердловин лікувального закладу без відповідного дозволу на користування надрами. На території санаторію облаштували повноцінну виробничу лінію для фільтрації, фасування та пакування води. Продукція маркувалася під брендом відомої торгової марки та реалізовувалася споживачам", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем виробництва та проживання фігурантів і вилучили документацію, обладнання для виробництва та пакування води, майже 30 тисяч літрів фасованої води, тару, 20 тисяч гривень та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили приватному підприємцю та директору санаторію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Досудове розслідування триває.

Зауважимо, що звичайній особі дуже важко нелегально розпочати видобуток води, а також налагодити мережу її продажу по місту, але не забуваємо, що батько Євгенія Тешнера - Микола Тешнер - багаторічний керівник ДП "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації", виходить синочок нелегально воду видобував, а батько нелегально її і сертифікував, щоб потрапити на ринок збуту у Тернополі та області.

Та видно родина Тешнерів "бідує", адже вдалися до незаконного видобутку води, бо зарплата голови сімейства за 2023 рік офіційно становить - всього 1 млн 690 тисяч 273 грн, або 140 тисяч 856 гривень щомісяця, так само, як на передовій.

Пенсія держслужбовця складає - 97 тисяч 83 гривні на рік, тобто 8 тис 90 гривень щомісяця.

на фото: Микола Тешнер

Нагадаємо також, у 2015 році "Тернополяни" писали - Сім’я керівника «стандартів» Тешнера регулярно вбиває, калічить та розбиває авто тернополян (відео).