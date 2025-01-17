Корупційна схема у ТЦК: нові подробиці та підозри

Посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування Тернопільської області організували злочинну схему для бажаючих уникнути мобілізації. Щомісячний дохід зловмисників складав від 100 000 до 150 000 доларів.

Нагадаємо: оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони, ЗСУ та Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Правоохоронці встановили, що корупційну схему організував керівник одного з районних центрів комплектування. До схеми він залучив чотирьох осіб: трьох працівників центру комплектування та працівника мобілізаційного відділу міської ради. 2 серпня після вручення підозр усім учасникам суд обрав їм запобіжні заходи з можливістю внесення застави.

Однак слідство тривало, і правоохоронці виявили нові факти протиправної діяльності. Було задокументовано ще 13 епізодів, до яких причетні двоє співробітників центру комплектування та цивільна особа, що шукала клієнтів. Виявилося, що підозрювані брали хабарі у вигляді дизельного палива за уникнення вручення повісток та гроші за відстрочку від мобілізації. Вартість таких «послуг» варіювалася від тисячі до 15 тисяч доларів.

На основі нових доказів трьом фігурантам оголошено підозри за отримання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої групи (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України). Справу веде Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, слідство триває.