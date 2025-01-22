Віталія Цимбалюка підозрюють у причетності до закупівлі смартфонів для держпідприємства ДП “Ліси України” на 19 млн гривень.

Державне бюро розслідувань вручило підозру посадовцям ДП “Ліси України” у справі щодо закупівлі телефонів на майже 19 млн грн. Вони закупили 2500 мобільних телефонів за завищеними цінами. Про це повідомили у ДБР 21 січня.

Працівники ДБР повідомили про підозру виконавчому директору держпідприємства “Ліси України” та двом директорам департаментів цього ж підприємства. Як стало відомо LVIV.MEDIA з власних джерел у правоохоронних органах, йдеться зокрема про вручення підозри виконавчому директору держпідприємства "Ліси України" Ігорю Лицурі. А також про начальника відділу закупівель ДП "Ліси України" Віталія Цимбалюка, сина нардепа від "Батьківщини" Михайла Цимбалюка.

Підозра

“У серпні 2023 року директор одного з департаментів ДП “Ліси України” ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів. Він не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн гривень. Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості техніки. Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням ДБР, висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн гривень.

Пояснення ДП “Ліси України”

І хоч офіційно про це Державне бюро розслідувань повідомило лише у вівторок, 21 січня, проте на сторінці ДП “Ліси України” уже напередодні 20 січня з’явилася публікація, у якій йдеться, що ДП “Ліси України” вже співпрацює з ДБР щодо з’ясування дотримання процедури закупівлі смартфонів.

У повідомленні йдеться, що восени 2023 року підприємство через Prozorro придбало партію з 2500 смартфонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black. “Пристрої використовують як платіжні термінали для розрахунків за дрова. Окрім того, за допомогою смартфонів співробітники лісових господарств здійснюють фотофіксацію при завантаженні деревини на автотранспорт, вносять дані в Єдину систему обліку деревини (ЄОД). Функція GPS дозволяє моніторити переміщення співробітників, визначати безпосереднє місце проведення тих чи інших операцій,”, — зазначили у ДП “Ліси України”.

Там також зазначають, що під час оголошення закупівлі смартфонів було багато питань щодо її доцільності. “Деякі ЗМІ помилково вирішили, що телефони купуються як особисті гаджети. Але після роз’яснень всі питання були зняті”, — йдеться у повідомленні. Щодо ціни закупівлі смартфонів, як стверджують у ДП ”Ліси України”, питань взагалі не виникало.

“У результаті торгів вартість зменшилась з 18,92 до 17,22 млн грн. Тобто ціна одного телефону — близько 6 тис. грн. Така вартість закупівлі цілком відповідала ринковому рівню. Особливо враховуючи той факт, що багато інтернет-магазинів реалізують техніку лише за готівку (у випадку безготівкового розрахунку ціна помітно зростає), працюють виключно по передоплаті та не надають документи, які могли б підтвердити сертифікацію та легальне ввезення продукції на територію України”, — йдеться у повідомленні.

Після закупівлі на підприємство було зареєстровано скаргу до Держаудитслужби за "порушення порядку визначення предмета закупівлі, порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі; неоприлюднення або порушення термінів оприлюднення інформації про закупівлю".

Віталій Цимбалюк, син нардепа Михайла Цимбалюка, народився в Тернополі. Закінчив Тернопільський педагогічний університет.Вчитель історії та правознавства. А також закінчив Національний університет внутрішніх справ України. З 2015 року голова правління громадської організації “Тернопіль Європейський”. Є засновником агентства нерухомості ТОВ “Інвест оцінка”. А також засновником та керівником Тернопільського обласного благодійного фонду Віталія Цимбалюка.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Верхньосиньовидненській селищній раді на Львівщині. До махінацій виявився причетним син чинного народного депутата України Андрія Лопушанського.

За інформацією LVIV.MEDIA