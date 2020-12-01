Без програми енергоефективності у Тернополі платіжка за тепло могла би бути на 400-600 грн більшою

Комунальники стримують тарифи

У Тернополі комунальники більше року регулярно перераховують тариф на гарячу воду та опалення у сторону зменшення навіть в умовах, коли “Нафтогаз” на 75 % підвищив ціну газу лише протягом останніх двох місяців. Два тижні тому виконком доручив знову провести перерахунок. Тарифи вдається втримувати завдяки дії програми з термомодернізації. Програма стартувала з ініціативи міського голови Сергія Надала десять років тому.

Без впровадження енергозбереження кожна тернопільська родина заплатила б в середньому на 400-600 грн більше за комунальні послуги, як це є відбувається у багатьох містах України. Зокрема у Львові брак коштів ставить під загрозу тепло у домівках львів’ян. Місцевий оператор з доставки газу АТ “Львівгаз” повідомив про можливе відключення від газу 16 теплокомунальних підприємств через борг у майже 95 млн грн.

Завдяки термомодернізації Тернопіль поки має “запас міцності”, хоча десять років тому міський голова Сергій Надал зазнавав критики за свою політику впровадження енергоефективних програм. Опоненти називали їх “фантастичними” та критикували за залучення “дорогих” міжнародних спеціалістів.

До розробки програми модернізації справді залучили фахівців із скандинавських країн та США. Обрали ті організації, які найкраще розуміються на ресурсозбереженні. Незаперечними лідерами у цій сфері є країни Північної Європи: Швеція, Фінляндія, Норвегія, де достатньо суворі зими.

В рамках програми модернізації за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку та Світового банку відбувається заміна чотирьохтрубної системи на двотрубну, заміна котлів, насосів та іншого обладнання необхідного при виробництві тепла. При модернізації використовується найсучасніше обладнання, що вже зараз дозволяє економити до 40 % електроенергії та 20 % газу при виробництві тепла та гарячої води.

За останні Тернопіль пройшов шлях від відсталої радянської системи постачання тепла та наблизився до сучасної європейської, де акцент зроблено на ефективності та економії. Ця стратегія дозволяє протягом року стримувати тарифи, попри регулярне підвищення урядом ціни на газ та електроенергію.

Енергоефективність гарантує тепло в домівках

В Україні наше місто належить до лідерів із впровадження енергоефективних технологій. Зокрема 8 жовтня цього року Тернопіль став найкращим у номінації “Найкраще енергоефективне місто”, обійшовши більше десятка конкурентів.

Одним з головних стратегічних завдань на наступні роки міський голова Тернополя Сергій Надала називає завершення комплексної програми термомодернізації у місті. Після завершення модернізації житлового фонду буде впроваджено систему віддаленого керування і моніторингу процесу теплопостачання (SCADA), яка дозволить в режимі “реального часу”, контролювати роботу теплових мереж, виявляти тепловтрати і усувати їх. Подібні системи працюють у більшості європейських країн, зокрема в Німеччині та Польщі. Впровадження автоматизованої системи управління енергоресурсами зробить систему опалення ще більш ефективною.